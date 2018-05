"Sehe wenig Möglichkeiten"

Noch ist es nicht so weit, dass es den Traditionsclub erwischt, doch die Chancen auf den Klassenerhalt haben sich nach der 21:22-Niederlage gegen den TuS N-Lübbecke rapide verschlechtert. Zwei Gelegenheiten bleiben noch zu punkten: beim Tabellenletzten TV Hüttenberg sowie gegen TSV Hannover-Burgdorf. Heiner Brand hat indes wenig Hoffnung. "Ich sehe wenig Möglichkeiten, dass es noch reichen könnte. Ich glaube nicht an einen Sieg in Hüttenberg. Und die beiden anderen Konkurrenten Eulen Ludwigshafen und Lübbecke werden auch noch irgendwo Punkte holen, dann ist die Sache gelaufen ", sagt der Weltmeister-Trainer von 2007.

Einziges verbliebenes Gründungmitglied

Der VfL Gummersbach ist als einziger Klub in der 1966 gegründeten höchsten deutschen Spielklasse noch dabei. Doch nun könnte der Klub, der in den 70er und 80er Jahren mit Heiner Brand als Abwehrchef zur Elite des Welthandballs gehörte, nach 52 Jahren erstmals das Oberhaus verlassen. Es wäre der Tiefpunkt einer Entwicklung, die sich über die vergangenen Jahre abzeichnete.

Video starten, abbrechen mit Escape Handball, Bundesliga - N.-Lübbecke vergrößert Gummersbachs Abstiegssorgen | Sportschau | 18.05.2018 | 01:44 Min. | Verfügbar bis 18.05.2019 | Das Erste

"Mannschaft hat nicht die Mentalität für Abstiegskampf"