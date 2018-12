Lichtlein will kein Debakel mehr erleben

Nach sechs Niederlagen in Serie wollen die Gummersbacher gegen Berlin " als Team " zurück in die Erfolgsspur. " Wir haben keine so guten Einzelspieler, dass einer von uns das Spiel entscheiden kann. Das können wir nur im Kollektiv ", sagte VfL-Torwart Carsten Lichtlein am Dienstag (04.12.2018).

Doch selbst wenn die Überraschung gegen die Füchse nicht gelingt, ist eins für Lichtlein ganz klar. Ein Spiel wie gegen Minden will er nicht nochmal erleben: " Dass wir so auseinanderbrechen geht natürlich nicht, da muss sich jeder an die eigene Nase packen und das darf uns nicht noch mal passieren. "

Stand: 04.12.2018, 20:06