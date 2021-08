Der VfL Gummersbach plant in der 2. Handball-Bundesliga den dritten Aufstiegsanlauf. Dabei baut der VfL auf volle Ränge bei Heimspielen - das gab der Klub am Freitag (27.08.2021) bekannt.

Geschäftsführer Schindler: Noch nicht die "ganz große Normalität"

"Auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW darf der VfL Gummersbach unter den nachstehend aufgeführten Auflagen bereits am ersten Spieltag am 14. September um 19 Uhr gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit der Vollauslastung seiner Spielstätte planen" , hieß es in der Mitteilung.

Auch für den weiteren Saisonverlauf rechne man mit Vollauslastungen. Geschäftsführer Christoph Schindler sagte dazu: "Wir wissen, dass das Ganze natürlich mit Auflagen verbunden ist und die ganz große Normalität noch nicht da sein kann. "

3G-Modell und Sonderauflagen für Stehplätze

Zu den Auflagen gehört das neue 3G-Modell (genesen, geimpft oder getestet), das für Zugangsbeschränkungen ab einer Wocheninzidenz von 35 sorgt. Im Oberbergischen Kreis liegt die Inzidenz bei 104,4 (Stand: Freitag, 27.08.2021).