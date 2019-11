Der Bergische HC hat am 13. Spieltag der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Nach dem 31:25 (17:14)-Auswärtssieg beim TVB Stuttgart am Sonntag (17.11.2019) ist das Team von Trainer Sebastian Hinze seit vier Spielen ungeschlagen und belegt in der Tabelle Platz neun.