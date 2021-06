"Der Abstieg ist natürlich schon mit Traurigkeit verbunden, zumal wir in der Saison das Gefühl hatten, dass wir es schaffen könnten" , sagte Trainer Jamal Naji. "Dennoch ist es kein verlorenes Jahr, denn wir haben unfassbar viele Eindrücke gewonnen. Alles, was wir gelernt haben, wollen wir mit in die zweite Liga transportieren."

Der Wiederaufstieg ist das Ziel

Und für die kommende Saison haben die Essener bereits jetzt ein Ziel: der direkte Wiederaufstieg. "Die Jungs haben in vielen Spielen eine sehr gute Entwicklung genommen. Das nehmen wir jetzt mit und nehmen Anlauf, und wollen schnell wieder hier mitspielen" , sagte Naji. "Wir werden wieder angreifen" , sagte auch der Sportliche Leiter Herbert Stauber.

Einen großen Umbruch wird es in Essen wohl nicht geben. "Uns wird nach der Saison Tim Zechel nach Erlangen verlassen, ansonsten bleibt der Kader stand jetzt zusammen" , sagte Naji. Und auch er selbst werde wohl in der kommenden Saison wieder an der Seite stehen: "So sieht es aus."

Stand: 01.06.2021, 15:25