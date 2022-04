Nein, den Vergleich mit "Radio Müller" geht Peter Strosack nicht so ganz mit. Der Rechtsaußen und Kapitän des abstiegsbedrohten TuS N-Lübbecke versteht sich zwar als wichtiger Lenker und Sprachrohr im Spiel des Handball-Bundesligisten. Und das wird auch im Nachholspiel-Abstiegsgipfel gegen die auf Platz 16 stehende SG HBW Balingen-Weilstetten (Donnerstag, 21.04.2022, 19.05 Uhr) wichtig werden.

"Aber das mache ich nicht ganz so intensiv wie Thomas Müller" , lässt sich Strosack auf den Vergleich mit dem ständig Anweisungen gebenden Bayern-Fußballer Müller nicht so richtig ein. Im WDR-Gespräch lässt der 27-jährige Führungsspieler aber über seine Rolle durchblicken: "Ich betone, was uns auszeichnet, dass wir - egal wie ein Spiel ausgeht - immer zusammenhalten. Im Spiel rede ich mit den Jungs, spreche Dinge an. Mut zusprechen, Kommunikation hochhalten."

Kapitän Strosack: "Sowas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt"

Und gerade jetzt, wo das letzte Saisondrittel in der HBL angebrochen ist, braucht das Tabellenschlusslicht Strosacks Mut-Zusprache wohl am dringendsten. Denn es läuft alles andere als rund für den Aufsteiger. Die Nettelstedter warten seit dem 9. Dezember 2021 auf einen Sieg in der Liga.