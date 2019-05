Die HSG TuRU Düsseldorf war 1989 als deutscher Vizemeister und als krasser Außenseiter in den IHF-Pokal, dem damaligen europäischen Pokal-Wettbewerb, gestartet. Schon die Finalteilnahme war ein großer Erfolg. Doch bereits nach dem 17:12-Hinspiel-Erfolg gegen den DDR-Klub Vorwärts Frankfurt/Oder in der ausverkauften Düsseldorfer Philipshalle war klar: Die Sensation war möglich.

Knappe Niederlage in Frankfurt/Oder reichte für Pokalsieg

Und so war kam es dann auch: Am 21. Mai verlor das Team von Trainer Horst Bredemeier in Frankfurt zwar mit 15:18, doch die knappe Niederlage reichte für den Gewinn des Pokals. Torwart Michail Barda war mit neun gehaltenen Siebenmetern in beiden Spielen ein starker Rückhalt im Team, Walter Schubert der Spielmacher alter Prägung, der Kapitän war der verlässliche Richard Ratka und im Angriff war Frank Harting mit 55 Europapokal-Toren eine Bank.

Für TuRU war der Erfolg über Vorwärts der größte Erfolg der Vereinsgeschichte und sollte es auch für immer bleiben. Diese Partie hatte jedoch noch eine andere historische Bedeutung: Im Handball war es das letzte deutsch-deutsche Duell West gegen Ost auf europäischer Ebene: Knapp ein halbes Jahr später fiel der Mauer. Die DDR war bald Geschichte.

Für den Verein ging es danach bergab

Auch für den Verein aus der Landeshauptstadt änderten sich bald die Dinge. Ein Jahr nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte stieg Düsseldorf in die zweite Liga ab. Die Spielgemeinschaft HSG TuRU wurde gelöst, fortan trat der Stammverein HSV Düsseldorf wieder alleine auf. Später gab es eine neue Spielgemeinschaft, doch am Ende der Geschichte stand 2012 die Insolvenz des HSV Düsseldorf und der gemeinsamen Spielbetriebsgesellschaft - die Zeit der ehemaligen TuRU-Handballabteilung war vorbei.

Horst Bredemeier verließ den Verein nach dem Europa-Triumph. Der Erfolgscoach, dem der Coup mit einem kleinen Kader gelungen war, sollte bis 1992 als Bundestrainer der (west-)deutschen Handball-Nationalmannschaft fungieren. Insgesamt viermal wurde Bredemeier zu Deutschlands Trainer des Jahres gekürt.

