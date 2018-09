In einer lange Zeit ausgeglichenen ersten Hälfte spielten sich die Hausherren immer wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus, mit dem es beim Stand von 14:12 auch in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel hielt Hannover den Vorsprung bis zur Mitte der zweiten Halbzeit und zog dann auf fünf Tore davon (23:18/48.). Diese Führung bauten die Niedersachen in der Schlussphase noch aus und feierten am Ende einen souveränen Heimsieg.