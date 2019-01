Anfang November schien die Handball-Weltmeisterschaft in weiter Ferne für Tim Suton. Der Profi des TBV Lemgo Lippe musste sich am Fußgelenk operieren lassen - mit ungewissem Heilungsverlauf. Dann aber legte sich die Reha-Abteilung des Klubs ins Zeug, und Sutons Fuß heilte besser als erwartet. Schon fünf Wochen nach dem Eingriff stand Suton wieder auf dem Feld. Jetzt ist die Erfüllung seines Traums, als erstes großes Turnier gleich eine WM zu spielen, ganz nah.

Große Bundesliga-Erfahrung in jungem Alter

Bundestrainer Christian Prokop hat den Lemgoer in seinen 18er-Kader berufen. Nach dem Leipziger Franz Semper ist Suton mit 22 Jahren der Zweitjüngste im Team. Das Alter aber, sagt Teammanager Oliver Roggisch, sei irrelevant. Schließlich verfüge Suton bereits über eine Menge Bundesliga-Erfahrung. In der Tat hat der Youngster etliche Profi-Jahre absolviert. Als 16-Jähriger lief Suton für den Zweitligisten HG Saarlouis auf. In dieser Zeit feierte er mit den Jugendauswahlmannschaften des DHB große Erfolge.

Im Spiel mit dem TBV gegen SC Leipzig

Später wechselte der Rückraumspieler für ein knappes Jahr zu den Rhein-Neckar Löwen. Den Durchbruch in der Bundesliga schaffte Suton 2014 beim TBV Lemgo Lippe. Nach einem Intermezzo beim TuS N-Lübbecke zählt Suton seit 2016 wieder zu den Stützen der Lemgoer, bei denen er einen Vertrag bis 2020 besitzt.

Prokop: "Er behält immer die Übersicht"

Prokop schätzt die Allround-Qualitäten seines jungen Schützlings. "Er geht im Angriff mit 100 Prozent Einsatz ins Eins-gegen-Eins und schafft Lücken für sich und die Nebenleute. Er behält immer die Übersicht und scheut sich nicht, Verantwortung in Stresssituationen zu übernehmen" , sagt Christian Prokop.

Suton stammt aus einer Handballer-Familie. Sein Vater war Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina. Später fasste Goran Suton auch als Trainer in Deutschland Fuß, trainierte unter anderem HSG Düsseldorf und TuS N-Lübbecke. Im November 2016 verlor Tim Suton seinen Vater, der einem Herzinfarkt erlag. Tims älterer Bruder Sven ist ebenfalls Handballer. Er spielt für JD Technieks Hurry-Up in der ersten holländischen Liga.

Noch bis kurz vor Turnierstart muss Christian Prokop zwei Spieler aus dem 18er WM-Kader streichen - es könnte Tim Suton treffen. Ginge es nach dessen Teamkameraden Christoph Theuerkauf, selbst früher Nationalspieler, würde der Bundestrainer voll auf Tim Suton setzen. "Ich habe noch nie mit einem Spieler zusammengearbeitet, der in jungen Jahren über soviel Weitsicht und so viel Talent verfügt" , sagt Theuerkauf.

