Teamcheck: TBV Lemgo Lippe startet unter erschwerten Bedingungen

Lukas Zerbe, Neffe des früheren Nationalspielers und Lemgo-Profis Volker Zerbe, kam aus der 2. Liga vom TuS Ferndorf. Der 29-jährige Niederländer Schagen wurde vom TVB Stuttgart geholt - letzte Saison erzielte er 119 Tore. Schagen ist außerdem ein Siebenmeter-Spezialist (59 Treffer).

Die Zugangsliste wird komplettiert vom talentierten Linksaußen Alexander Reimann, der zuletzt in die deutsche U19-Nationalmannschaft berufen wurde und letzte Saison für die SC Magdeburg Youngsters auf der Platte stand. Zudem sicherte sich Lemgo die Dienste des Isländers Bjarki Már Elisson (Füchse Berlin, Linksaußen) und des Schweden Andreas Cederholm (GWD Minden, Rückraum). Außerdem klopfen Talente an den Bundesliga-Kader an, betont Kehrmann: "Zum Beispiel Fynn Hangstein, Julius Rose, Finn Zecher - das sind alles Spieler, die letzte Saison noch in der A-Jugend gespielt haben und in der Vorbereitung aufgrund der Ausfälle sehr viel Spielpraxis bekommen haben. Die werden die erfahrenen Spieler unter Druck setzen."

Auf der anderen Seite schlagen neben Hornkes Wechsel auch noch die Abgänge von Dominik Ebner (TuS N-Lübbecke, Rückraum), Robin Hübscher (TV Hüttenberg, Linksaußen) und Patrick Zieker (TVB Stuttgart, Linksaußen) zu Buche.

Stand: 16.08.2019, 09:58