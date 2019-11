Herr Zereike, wie bewerten sie den bisherigen Verlauf der Saison für den TBV Lemgo?

Jörg Zereike

Jörg Zereike: Es war ein schwieriger Saisonstart, wir hatten viele Verletzte in der Vorbereitung. Mit Tim Sutton hat sich unser bester Spieler auch noch das Kreuzband gerissen. So sind wir schwer in die Saison gestartet und sind aktuell punktgleich mit dem Abstiegsplatz, was natürlich nicht so erfreulich ist.

Mit lediglich zwei Siegen stehen Sie dem Tabellenende recht nah. Wie groß ist die Abstiegsangst?

Zereike: Der Spielplan hat es nicht so gut mit uns gemeint. Gerade bei den Heimspielen hatten wir die Top sieben und Friesenheim. Das haben wir dann relativ deutlich gewonnen. Jetzt kommen allerdings die Wochen der Wahrheit. Es ist erst November, die Saison ist noch lang. Wir haben bis Weihnachten noch fünf Spiele, davon vier Heimspiele gegen direkte Konkurrenten. Danach wird man dann beurteilen können, ob wir im Abstiegskampf sind, oder nicht.