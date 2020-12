TBV Lemgo Lippe erkämpft Heimsieg gegen Wetzlar

Die Lemgoer erwischten einen guten Start und lagen nach knapp fünf Minuten bereits mit 5:1 in Führung. Diesen Vorsprung bauten sie bis auf sieben Treffer aus (10:3, 11:4).

Beim Stande von 6:12 legten die Gäste allerdings einen Vier-Tore-Lauf hin, und von da an wogte das Spiel auf Augenhöhe hin und her.

Video starten, abbrechen mit Escape Handball: Lemgo zittert sich zum Sieg . Sportschau. . 04:01 Min. . Verfügbar bis 17.12.2021. Das Erste.

Wetzlarer Ballverluste ebnen Weg zum Lemgoer Sieg