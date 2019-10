War es nun ein Punktgewinn oder eher ein -verlust - das Remis des TBV Lemgo-Lippe am Donnerstag (10.10.19) beim TVB Stuttgart? Auch TBV-Trainer Florian Kehrmann war gespalten. "Wenn man die erste Halbzeit betrachtet, in der wir nicht die Leistung aufs Parkett brachten, war es ein Punktverlust. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, wo es ein Spiel auf Augenhöhe war und Kleinigkeiten entschieden, dann war es eine gerechte Punkteteilung" , sagte Kehrmann am Morgen nach dem Spiel zu WDR .de.

Verletzte nie als Entschuldigung