Wetzlar hatte zuvor in der Liga dreimal in Folge verloren, so dass die Ostwestfalen nicht ohne Hoffnung auf einen Erfolg die Reise angetreten hatten. Doch das Team von Trainer Frank Carstens verschlief den Beginn der Partie komplett und lag nach zehn Minuten mit 1:7 zurück. Bis zur Pause konnte GWD den Sechs-Tore-Rückstand nicht mehr verkürzen. Die HSG ließ sich die Butter auch in der zweiten Hälfte nicht mehr vom Brot nehmen.