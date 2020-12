GWD Minden gewinnt Kellerduell gegen Essen

Beim 30:29 (14:13) im Kellerduell gegen Aufsteiger TUSEM Essen parierte der 40-Jährige am Donnerstag in letzter Sekunde einen Siebenmeter und sicherte den Ostwestfalen damit den wichtigen Sieg. Ebenfalls entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Kevin Gulliksen, der sich mit sieben Toren als der Treffsicherste seines Teams erwies.