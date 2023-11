Gummersbach unterliegt in Wetzlar

In einer lebhaften Partie ging es in den Anfangsminuten munter hin und her, sowohl der Tabellen-6. Gummersbach als auch der 13. Wetzlar schlossen ihre Angriffe erfolgreich ab, keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen.

Wetzlarer Lenny Rubin herausragend

Doch dann eine Phase, in der die Gummersbacher unkonzentriert agierten und sich unnötige Ballverluste leisteten, Wetzlar nutzte ein Überzahlspiel, um mit 2 Toren in Führung zu gehen. Auf Seiten der Wetzlarer spielte Lenny Rubin eine herausragende Partie, seit Wochen ist der 27-jährige schweizer Nationalspieler in überragender Form. Alleine in der ersten Hälfte erzielte er 5 Tore und war an 5 weiteren beteiligt.

Gummersbach nicht aggressiv genug

Gummersbach tat sich schwer, die Mannschaft von Gudjon Valur Sigurdsson war in der Verteidigung zu fahrlässig und ineffizient. Auch im Angriff wurden viele Chancen herausgespielt und liegengelassen, so dass sich Wetzlar weiter absetzen kann. Mit 4 Toren Vorsprung (17:13) ging der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Zur Halbzeit 17:13

"Aggressiver in der zweiten Halbzeit" lautete die Ansage von Julian Köster und seinen Gummersbachern. Die tatsächlich zu Beginn der zweiten Hälfte kämpferischer auftraten, Milos Vujovic erzielte 4 Tore in 7 Minuten.

Dann eine Schwächephase der Wetzlarer, die 5 Minuten kein Tor erzielten, Gummersbach kämpfte sich ran. In der 43. Minute konnte Julian Köster den Ausgleich zum 21:21 erzielen. Die Partie blieb weiter offen und spannend. Gummersbach bekam Lenny Rubin besser in den Griff.