Stuttgart versuchte es dann mit einem extra Feldspieler, aber auch das brachte keinen Erfolg - Im Gegenteil. In der 37. Minute traf Schluroff ins leere Tor zum 22:12 und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung.

Aber: In der Folge schlich sich beim VfL mehr und mehr der Fehlerteufel ein. Als Kai Häfner den TVB wieder auf 15:19 heran brachte (45.) nahm VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson eine Auszeit. Genützt hat es wenig. Wieder traf Häfner, diesmal zum 25:21 aus Gummersbacher Sicht.

Köster bricht den Bann

Julian Köster beendete dann aber die Gummersbacher Durststrecke mit den Treffer zum 26:21 (47.). Zehn Minuten vor dem Ende parierte Kuzmanović einen Siebenmeter von Patrick Zieker und holte so auch die Zuschauer wieder zurück in die Partie.

Das Momentum lag nun wieder beim VfL - und diesmal ließen es sich die Gummersbacher auch nicht mehr nehmen und feierten einen letztlich verdienten Heimsieg.

Weiter geht es für die Gummersbacher am kommenden Dienstag (11.02.2025, 18.45 Uhr) mit einem Heimspiel in der European League gegen den Liga-Konkurrenten SG Flensburg-Handewitt. Nur vier Tage später kommt es dann in der Bundesliga in Flensburg zum Wiedersehen.

