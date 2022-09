Die Gäste kamen schlecht in die Partie. Schon nach kurzer Zeit sah es nach einem deutlichen Sieg für den Favoriten aus, der nach 16 Minuten mit 9:3 führte. Doch der BHC fand langsam immer besser ins Spiel.

Zur Pause kein hoffnungsloser Rückstand

Defensiv fanden die Gäste vor 9.649 Zuschauern immer mehr Zugriff auf die Offensivaktionen des THW. Zudem drückte Tomáš Babák dem BHC-Spiel durch gelungene Einzelaktionen immer mehr seinen Stempel auf. Zwischenzeitlich kamen die Bergischen auf drei Tore heran. Zur Pause lagen die Schützlinge von Trainer Jamal Naji mit 13:17 nicht hoffnungslos zurück.

THW-Keeper Mrkva hält meisterhaft

Doch nach der Pause wurden die Kieler ihrer Favoritenrolle wieder mehr gerecht. Spielerisch hielt der BHC zwar gut mit, doch fanden sie häufig in THW-Keeper Tomáš Mrkva ihren Meister, der gegen seinen Ex-Klub eine Reihe Paraden zeigte. Insgesamt 16 Paraden waren nach der Partie notiert. Die Kieler hingegen agierten vor dem BHC-Tor eiskalt und münzten ihre Chancen in Tore um.

Aus dem passablen Vier-Tore-Rückstand zur Pause wurde es über 20:14, 24:16 und 28:19 und 34:26 am Ende deutlich. Immerhin gelang zum Ende noch eine kleine Ergebniskorrektur, so dass unter dem Strich eine 29:35-Niederlage stand. Der BHC enttäuschte nicht - letztlich gewann die bessere Klasse im Team gegen wacker kämpfende Gäste.

BHC als nächstes gegen Lemgo Lippe

Für den Bergischen HC steht als nächstes ein NRW-Duell an. Am Donnerstag geht es um 19.05 Uhr in der Solinger Kloingenhalle gegen den TBV Lemgo Lippe.

Keine Punkte für GWD Minden in Hamburg

Auch für GWD Minden gab es am 3. Spieltag nichts zu holen. Beim HSV Hamburg unterlagen die Ostwestfalen mit 21:27 (9:13). So deutlich, wie es der Ednstand vermuten lässt, war es aber lange nicht.

Den Vier-Tore-Rückstand zur Pause glich GWD vor 2.623 Zuschauern in der zweiten Hälfte aus (13:13). Doch danach gelang es den Hamburgern, den alten Vorsprung wieder herzustellen (18:14). Minden blieb dran, nach 52 Minuten lag GWD nicht hoffnungslos mit 19:22 zurück. Doch in den letzten acht Minuten gelang es den Hausherren, davon zu ziehen, so dass die Gäste ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

Die nächste Aufgabe in der Liga wird für die Mindener nicht einfacher. Am Sonntag gastiert Tabellenführer THW Kiel in Ostwestfalen (16.05 Uhr).