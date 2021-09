Das Team von Trainer Florian Kehrmann unterlag am Samstagabend in Düsseldorf den favorisierten Norddeutschen knapp mit 29:30 (14:17). Für Kiel war es die Revanche für die Niederlage gegen den TBV im Halbfinale des DHB-Pokals, den Lemgo überraschend gewann.

TBV lässt sich nicht abschütteln

Die Partie begann ausgeglichen. Erst in der 8. Minute konnte sich Kiel durch Hendrik Pekeler mit zwei Toren absetzen (5:3). Beim Stand von 4:7 aus Sicht des Pokalsiegers scheiterte Bjarki Elisson mit dem ersten Siebenmeter der Partie an Niklas Landin Jacobsen im Tor des THW, der wiederum durch Niclas Ekberg auf 8:4 erhöhte (13.). Lemgo hätte auf 8:9 verkürzen können, doch erneut scheiterte Elisson mit einem Siebenmeter an Landin (18.). Stattdessen erhöhte Kiel mit zwei Toren in Folge wieder auf 11:7. Beim Stand von 9:12 aus Sicht des TBV nach Kehrmann eine Auszeit.

Die Ansage des Trainers wirkte und Lemgo kam durch Tore von Marcel Timm und Gedeon Guardiola aus 11:12 heran (23.). Doch auch diese Aufholjagd kam schnell zu einem jähen Ende und Kiel zog wieder auf 16:12 davon (27.). Zur Pause führte der THW mit 17:14.

Johanesson hält TBV im Spiel

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. Kiel blieb vorne, aber Lemgo ließ sich nicht endgültig abschütteln. Im dritten Versuch konnte auch Elisson in seinen ersten Siebenmeter zum 19:22 verwandeln (40.). Wenig später verkürzte Timm auf 22:23 (43.). Möglich wurde das vor allem durch den überragenden Peter Johanesson im TBV-Tor.

Immer wieder kämpfte sich Lemgo Lippe heran, der Ausgleichstreffer wollte aber einfach nicht fallen. In der Schlussphase brachte Kiel die Führung sicher über die Zeit. Beste Torschützen der Partie war Gedeon Guardiola mit sieben Treffern vor Timm und Elisson mit je sechs.

Lemgo startet gegen Melsungen

Für den TBV geht es nun am Mittwoch mit dem Saisonauftakt in der Bundesliga weiter. Gast in eigener Halle ist um 19.05 Uhr die MT Melsungen.