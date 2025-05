Abgezockter VfL Gummersbach schlägt Rhein-Neckar Löwen

Gummersbach gewann am Mittwochabend in Mannheim knapp mit 34:32 (15:13) und rücken damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Tabellennachbarn Rhein-Neckar Löwen heran. Die Löwen belegen mit 35 Punkten Rang acht, Gummersbach ist Neunter mit 34 Zählern.