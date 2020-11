Nach der überraschenden Niederlage gegen Balingen-Weilstetten unterlag der TBV dem Tabellenführer in Mannheim mit 18:26 (9:14). Mit nun 8:8 Punkten hat der TBV Lemgo Lippe trotzden noch einen soliden Saisonstart hingelegt und liegt im Mittelfeld der Tabelle. Die Löwen bleiben mit nur zwei Minuspunkten Spitzenreiter. Lemgos Andreas Cederholm war mit sechs Treffern bester Werfer der Partie. Auf Seiten der Rhein-Neckar Löwen traf Uwe Gensheimer mit fünf Treffern am besten. Großen Anteil am Sieg der Löwen hatte auch Torhüter Nikolas Katsigiannis mit insgesamt elf Paraden in 50 Minuten Spielzeit.