Minden enttäuscht, Lemgo mit Remis in kuriosem Spiel

GWD Minden hat sich nach einem großen Kaderumbruch im Sommer am ersten Spieltag der Handball-Bundesliga am Mittwochabend gegen Titel-Aspirant SG Flensburg-Handewitt eine hohe Heimpleite eingefangen. Beim 18:31 (9:14) waren die Westfalen den Norddeutschen in allen Bereichen unterlegen.

Flensburgs Torwart mit überragendem Spiel

Dabei lief es bei der Rückkehr nach eineinhalb Jahren in die Kampa-Halle für GWD zu beginn gut: Die ebenfalls zurückgekehrten Fans peitschten Minden schnell zu einem 2:0. Doch Titel-Anwärter Flensburg-Handewitt blieb dran und erarbeitete sich bei 7:5 die erste eigene Zwei-Tore-Führung. Vor allem Flensburgs Torhüter Kevin Möller ließ Minden anschließend regelmäßig verzweifeln. Bis zur Pause bauten die Norddeutschen die Führung auf 14:9 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig: Flensburg konterte jedes Tor der Mindener souverän, näher als auf fünf Treffer kam GWD nicht an die Gäste heran. Ganz im Gegenteil: Flensburg blieb in der Schlussphase das bessere Team, zog sogar noch weiter davon. Minden gab sich in den letzten Minuten zudem immer mehr auf, sodass die Niederlage am Ende mit 18:31 deutlich ausfiel.