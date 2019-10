Stuttgart zieht davon

Gebracht hat es erst einmal nichts. Stattdessen setzte sich Stuttgart, auch dank eines starken Ex-Nationaltorwarts Johannes Bitter, bis auf 10:5 ab. Erst in der 20. Minute durchbrach Fabian van Olphen den Stuttgarter Lauf mit einem Treffer nach einem Freiwurf. Näher ran kam der TBV in der ersten Hälfte aber nicht mehr, sodass mit es mit 11:15 in die Pause ging.

Diese dauerte dann ungewöhnlich lange. Aufgrund eines Fehlers in der Brandmeldeanlage - so erklärte ein TVB-Sprecher im Anschluss die lange Pause - musste die Halle kurzzeitig geräumt werden.

Lemgo holt auf

Der TBV verkraftete die lange Pause offenbar besser als der TVB , denn die Lemgoer holten auf. Nach 39 Minuten traf Carlsbogard zum 18:18-Ausgleich für die Ostwestfalen. 13 Minuten vor dem Ende besorgte Van Olphen nach einem Freiwurf sogar die Lemgoer Führung (22:21), die der TBV aber nicht entscheidend ausbauen konnte.

So ging es hinein in eine spannende Schlussphase, in der die Lemgoer zwar immer mal wieder in Führung gehen konnten, aber jedes Mal beinahe postwendend den Ausgleich hinnehmen mussten.

Strafe für Carlsbogard

Kurz vor Schluss gerieten die Ostwestfalen auch noch in Unterzahl. Carlsbogard kassierte nach einem harten Foul eine Zwei-Minuten-Strafe. Stuttgarts Max Häfner nutzte die Überzahl und traf zum 26:26. Die letzte Chance hatte dann der TBV . Aber Van Olphen scheiterte an Johannes Bitter.