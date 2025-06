Die Lemgoer unterlagen dem deutschen Meister Magdeburg am Sonntagnachmittag mit 29:31 (14:15).

Die Begegnung vor 5.000 Zuschauern in Lemgo begann ausgeglichen. TBV-Spieler Leve Carstensen traf in der dritten Spielminute zum 2:1 für die Gastgeber - nach diesem Treffer hatte Lemgo mehr als 20 Minuten lang die Führung inne, auch dank Urh Kastelic. Der TBV-Torhüter hielt speziell zu Beginn stark, parierte sechs Würfe in 18 Minuten. Erst in der 25. Minute gelang Magdeburg der Ausgleich, als Lukas Mertens zum 12:12 traf.