Lemgo stand defensiv zwar gut, ließ sich bei eigenen Spielzügen aber hin und wieder zu leichten Fehlern hinreißen. Die Gäste blieben dran, konnten aber vor allem Elisson, Cederholm oder auch Kogut einige Male bei Gegenstößen nicht stoppen.

Dem TuS fehlte bei aller defensiver Disziplin im Angriff die Durchschlagskraft und Kreativität gegen Gastgeber, die auch taktisch Finesse zeigten. Trainer Florian Kehrmann lächelte zufrieden, als Kian Schwarzer einen kurz zuvor in der Auszeit angesagten Angriffszug zum 13:9 vollendete.

Nach der Pause: Lemgo zieht davon

In Hälfte zwei zog Lemgo weiter an, Lübbecke fehlte weiter der Zugriff - obwohl die Halbzeitansprache deutlich ausgefallen sein dürfte. Der TBV war nun noch deutlich handlungsschneller und spielerisch besser, nutzte die gravierenden Fehler des TuS eiskalt. Die Gäste gerieten schnell mit 9:18 in Rückstand.

Im weiteren Verlauf steckte Lübbecke nicht auf, biss sich teils leidenschaftlich rein und verringerte auch den Rückstand noch. Die Gäste waren letztendlich aber den individuell wie mannschaftlich stärkeren Gastgebern in den meisten Statistiken unterlegen. Lemgo verwaltete das Spiel professionell mit der nötigen Ruhe und ging verdient als Sieger von der Platte.

Quelle: jti