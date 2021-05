Vor allem dank Lemgos Topscorer Bjarki Mar Elisson, der innerhalb von vier Minuten dreifach traf, blieb der Gastgeber weiter dran und ging nach einem schönen Anspiel auf Kreisläufer Gedeon Guardiola mit 9:8 in Führung (20.). Diese schenkte Lemgo jedoch nach leichten Fehlern im Spielaufbau schnell wieder her. Aber auch der Ligaprimus aus Kiel leistete sich einfache Ballverluste und konnte sich nicht entscheidend absetzten. Der THW ging mit einer knappen 13:12-Führung in die Pause.

Kiel baut Führung aus und zieht davon

Die Gäste aus Kiel traten nach dem Seitenwechsel dominanter auf und setzten Lemgo Lippe zunehmend unter Druck. "In der zweiten Halbzeit kamen wir nicht richtig ins Spiel und haben in der entscheidenden Phase Fehler gemacht ", sagte TBV-Trainer Florian Kehrmann bei Sky. Die Ostwestfalen mussten sich jeden Treffer hart erkämpfen. Nach 42 Minuten kam Welthandballer Niklas Landin in das Kieler Tor und parierter gleich die ersten beiden Würfe. Auf der anderes Seite hielt Lemgos Torwart Peter Johannesson den dritten 7-Meter gegen Niclas Ekberg, allerdings landete zum dritten Mal der Abpraller beim THW (45.).

Handball: Flensburg und Kiel behalten im Titelkampf die Nerven. Sportschau. . 05:27 Min. . Verfügbar bis 24.05.2022. Das Erste.

Eine Viertelstunde vor Ende nutzte Kiel eine Überzahl zur ersten Vier-Tore-Führung. Steffen Weinhold ließ Carlsbogard aussteigen und verwandelte trocken aus sechs Metern. Vier Minuten vor Ende baute der THW die Führung das erste Mal auf einen Sechs-Tore-Vorsprung aus. Vor allem Torwart Landin und der norwegische Nationalspieler Sander Sagosen (sechs Treffer aus sechs Versuchen) machten dem TBV im zweiten Durchgang das Leben schwer.

Für Lemgo Lippe geht´s schon am Donnerstag mit der Auswärtspartie bei den Füchsen Berlin weiter. Am Donnerstag darauf (03.06.2021) empfangen die Ostwestfalen erneut den THW Kiel, dann im Halbfinale des DHB-Pokal.