Nach einer schwachen Anfangsphase kämpfte sich der TVB zunächst wieder in die Partie, ließ die Gäste aus Balingen in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte jedoch mit sechs Toren Vorsprung davon ziehen. In Halbzeit zwei schaffte es das Team von Trainer Florian Kehrmann nicht mehr den Rückstand zu verringern.

Lemgo mit miserablen zehn Minuten

Lemgo hatte von Beginn an Schwierigkeiten in die Partie zu kommen und brauchte über drei Minuten für den ersten Treffer. Die in dieser Saison bisher noch punktlosen Gäste aus Balingen zeigten eine mutige Anfangsphase und erarbeiten sich auch dank starker Paraden von Torwart Mike Jensen nach einer Viertelstunde das erste Mal einen drei-Tore-Vorsprung.