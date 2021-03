Minden hielt von Beginn an gut dagegen und kam auch nach einem zwischenzeitlichen 7:10-Rückstand (17.) mit vier Treffern in Folge schnell zurück. Bis zur Pause konnte sich keine Mannschaft mehr eine deutliche Führung herausspielen.

Auch im zweiten Durchgang ging es munter hin und her mit wechselnden Zwei-Tore-Führungen. In der Schlussphase sah Mindens Justus Nicolas Richtzenhain die Rote Karte, was dem Spiel der Gäste aber nicht schadete. Gut 90 Sekunden vor dem Ende gingen die Hausherren mit 28:26 in Führung, was die Entscheidung in dieser Partie bedeutete. Bei den Rhein-Neckar Löwen überragte Andy Schmid mit elf Treffern, für Minden war Juri Knorr mit sieben Toren erfolgreich.