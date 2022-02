Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Hälfte - zumindest was das Ergebnis angeht. Meist lagen die Franzosen vorne, dann allerdings nur mit einem oder manchmal auch zwei Treffern, die Ostwestfalen blieben stets in Reichweite. Doch was das Spiel anbelangt, kamen die Gäste meist schneller und einfacher zu ihren Chancen. Der TBV hingegen musste für seine Tore mehr arbeiten - die Defensive des HBC stand besser und war griffiger. Zudem zeigten sich die Gäste vor dem Tor äußerst effektiv.

Als Lemgo beim Stand von 16:17 den Ausgleich vergab und Nantes auf 16:19 erhöhte, drohte der TBV den Anschluss zu verlieren. Mit 17:20 ging es in die Kabinen. Die hohe Anzahl der Gegentreffer zeigte auf, was die Lemgoer in Hälfte zwei zu verbessern hatten.

Konsequente TBV-Defensive in Hälfte zwei

Und die Kehrmann-Truppe kam mit Schwung zurück in die Halle. Nach knapp vier Minuten hatten die Ostwestfalen zum 20:20 ausgeglichen, was vor allem auch daran lag, dass die Hausherren nun defensiv wesentlich konsequenter agierten. Nantes kam nun nicht mehr so einfach zu seinen Torchancen. Erst nach 25 Minuten Gesamtspielzeit gelang den Gästen das erste Tor im zweiten Abschnitt. Der TBV war nun im Spiel angekommen und ging durch Zerbe nach 28 Minuten mit 24:23 erstmals in diesem Spiel in Führung.