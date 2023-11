Die Gäste aus Brăila kamen besser in die Partie. Beide Teams wirkten im Spielaufbau mitunter nervös und fahrig und leisteten sich viele Fehler. Den Rümaninnen unterliefen in den ersten 20 Minuten weniger. Nach der 5:4-Führung der Westfälinnen gelang es Brăila in der Folge eine Drei-Tore-Führung zu erarbeiten. Nach 22 Minuten stand es 9:12.

BVB dreht Drei-Tore-Rückstand

Doch der BVB berappelte sich. Alicia Stolle, Zoë Sprengers, Meret Ossenkoppv und Haruno Sasaki drehten die Partei innerhalb von vier Minuten zum 13:12. Bis zur Pause konnten die Borussinnen den knappen Vorsprung verteidigen, mit 15:14 ging es in die Kabinen.

Alicia Stolle gelang nach Wiederanwurf zwar das 16:14, doch angetrieben von der deutschen Spielerin in den rumänischen Reihen, Meike Schmelzer, gelangen Brăila drei Tore in Folge zum 16:17. Kurz darauf drohten die Gäste nach dem 17:19 sogar, davon zu ziehen.

Dramatische Schlussminute

Doch dank der Tore von Maraike Kusian, Zoë Sprengers und Lisa Antl sowie einem von Kristina Liščević verworfenen Siebenmeter war das Spiel nach 48 Minuten mit dem 20:19 wieder gedreht. Es blieb ein hektisches Spiel von beiden Seiten, doch kurz vor Schluss sah es sehr gut für den BVB aus, als Maraike Kusian in der letzten Minute das 24:23 warf.

Doch Kristina Liščević und Mireya González Álvarez gelangen in der Schlussminute tatsächlich noch zwei Treffer für die Rumänninen, so dass das Hinspiel für die Dortmunderinnen verloren ging.

Rückspiel am Sonntag, keine Auswärtstor-Regelung

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag, 19. November, um 16 Uhr in Brăila statt. Eine Auswärtstorregel gibt es in diesem Wettbewerb nicht. Das Team, das in Hin- und Rückspiel ein Tor mehr erzielt hat, ist also in der nächsten Runde. Damit wird ein BVB-Sieg mit zwei Toren Differenz nötig, um die nächste Runde zu erreichen.

