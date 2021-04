Beide Teams auf Augenhöe

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In den ersten zehn Minuten schaffte es keine Mannschaft mit mehr als einem Treffer davonzuziehen. Auffälligster Akteur auf Mindener Seite war in der Anfangsphase Rückraumspieler Christopher Rambo, der vier der ersten acht Treffer erzielte, dafür allerdings auch acht Versuche benötigte.

Es dauerte 17 Minuten, ehe Minden zum ersten Mal einen Zwei-Tore-Vorsprung herstellen konnte. Die Gäste legten direkt nach und zogen kurzzeitig mit vier Treffern davon. Lemgo schaffte es jedoch in dieser Phase dagegenzuhalten. Mit einem sehenswerten Treffer von Hangstein glichen die Gastgeber fünf Minuten vor der Pause wieder aus. Mit zwischenzeitlich knapp 40 Prozent gehaltener Bälle hatte Mindens Torwart Malte Semisch einen großen Anteil daran, dass die Gäste nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit gingen.

Starker Rückhalt der Torhüter

Auch im zweiten Durchgang trafen beide Mannschaften im Gleichschritt, kein Team setzte sich ab. Auch Minden konnte sich zunehmend auf Torwart Peter Johannesson verlassen, der mehrmals stark im Eins-gegen-Eins parierte.

Lemgo lieferte trotz der vielen Ausfälle und der jüngsten Zwangspause eine beachtliche Leistung und lag 15 Minuten vor dem Ende mit einem Treffer vorne. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Schlussphase, in der bei Minden Juri Knorr und Rambo das Zepter in die Hand nahmen.

Lemgo bringt Sieg über die Zeit

Fünf Minuten vor Ende ging Gastgeber Lemgo erneut mit zwei Treffern in Führung. Die Mannschaft von Florian Kehrmann kämpfte bis zur letzten Sekunde und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Topscorer der Partie war Christopher Rambo mit sieben Treffern. Auf Lemgoer Seite erzielte Rückraumspieler Jonathan Carlsbogard die meisten Tore (6).

Der TBV Lemgo Lippe bekommt es am Samstag (18.30 Uhr) mit dem Schlusslicht HSC 2000 Coburg zu tun. Für Minden geht es einen Tag später mit dem Heimspiel gegen den ERC Erlangen (16 Uhr) weiter.