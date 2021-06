Seit dem überraschenden Pokaltriumph des TBV Lemgo Lippe läuft es auch in der Handball-Bundesliga wie am Schnürchen. Die Mannschaft von Florian Kehrmann gewann am Donnerstagabend vor 500 Zuschauern gegen den Tabellennachbarn, Bergischen HC, souverän mit 31:23 und fuhr den vierten Pflichtspielsieg in Folge ein.