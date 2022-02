BHC überrennt Göppingen in der ersten Hälfte

Die Gäste aus Göppingen wurden von Beginn an vom Bergischen HC, bei denen der frischgebackenen Europameister Max Darj geehrt wurde, nach Belieben dominiert. Der BHC begann selbstbewusst erzwang viele Ballverluste des Gegners. Nach knapp elf Minuten brachte Linus Arnesson den BHC per erfolgreichem 7-Meter mit 6:3 in Führung. Vor allem in der Defensive standen die Solinger stabil. Göppingen blieb in dieser Phase über acht Minuten ohne einen eigenen Treffer.

Tom Kare Nikolaisen vom Bergischen HC beim Wurfversuch (r.)

Durch viele Ballverluste und insgesamt 15 technischen Fehlern alleine in der ersten Halbzeit luden die Göppinger den BHC immer wieder zu schnellen Gegenstößen und einfachen Toren ein. Nach 20 Minuten stellte Arnor Thor Gunnarsson, der in Halbzeit eins alle seiner vier Versuche versenkte, auf 11:5. Nur wenige Minuten später erhöhte Linus Arnesson auf einen Neun-Tore-Vorsprung und 15:6. Der BHC hielt die Konzentration hoch und brachte eine mehr als komfortable 17:9-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie zunehmend ausgeglichen, der BHC gab die komfortable Führung nicht mehr aus der Hand. Bei den Gastgebern erzielten vier Spieler mindestens fünf Treffer - mit sechs Toren wurde Arnesson Topscorer der Partie. In der Tabelle springt der BHC auf den elften Platz. Am Sonntag geht´s im nächsten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten THW Kiel weiter (16 Uhr).

Minden verliert beim Tabellenführer

Der Tabellen-18. GWD Minden verlor sein Gastspiel bei Tabellenführer SC Magdeburg am Ende deutlich mit 19:28.

Allerdings spielte Minden bei der momentan besten Mannschaft Deutschlands mutig auf. In der ersten Hälfte des ersten Durchgangs konnte der Außenseiter das Spiel ausgeglichen gestalten. Nach einer knappen Viertelstunde stellte Mindens Aufbauspieler Mohamed Amine Darmoul auf das zwischenzeitliche 5:5.

Sonntag gegen Leipzig

In der Folge legte der Tabellenerster vor allem in Sachen Tempo und Zielgenauigkeit deutlich zu und ging innerhalb von knapp zehn Minuten mit 11:5 in Führung - Minden blieb elf Minuten ohne Treffer. Das Team von GWD-Trainer Frank Carstens fiel in der Folge aber nicht auseinander und verkürzte den Abstand bis zur Halbzeitpause auf 13:8.

Auch im zweiten Durchgang hielt Minden mit dem Tabellenführer mit. Am Ende zog Magdeburg auch dank acht Treffern von Omar Ingi Magnusson mit neun Treffern davon. Mit 7:31 Punkten bleibt Minden mit zwei Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 16 Tabellenletzter. Am Sonntag empfängt Minden in heimischer Halle den SC DHfK Leipzig (16 Uhr)

Quelle: jha