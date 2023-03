Mindens Philipp Ahouansou war mit neun Treffern bester Werfer der Partie, Mats Korte steuerte sechs Treffer bei. Für Göppingen traf Tim Kneule mit fünf Toren am besten. Bester Spieler der Mindener war jedoch Torwart Malte Semisch, der starke 14 Paraden zeigte.

Minden schnell 1:4 zurück

In einer schwachen Anfangsphase erwischte Minden den noch schwächeren Start und lag nach zehn Minuten mit 1:4 hinten. Angeführt von Torhüter Malte Semisch (sechs Paraden in der ersten Halbzeit) und Mats Korte (fünf Tore) kämpfte sich GWD aber Schritt für Schritt zurück in die Partie und stellte nach 20 Minuten auf 7:7.

Zwar zog Göppingen daraufhin wieder mit zwei Treffern davon, Minden kämpfte sich aber erneut zurück und ging in Überzahl zwei Minuten vor der Halbzeit-Sirene das erste Mal in Führung: Korte traf zum 12:11 und zwang Göppingen zu einer Auszeit. Die verpuffte jedoch, stattdessen zog die Defensive der Mindener noch einmal an und Amine Darmoul traf zur 14:12-Halbzeitführung.