Gummersbach gestaltet die Partie ausgeglichen

Gummersbachs Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hatte seine Mannschaft für die schwache Partie gegen Lemgo (26:35) vor der Länderspielpause scharf kritisiert. Gegen Magdeburg war also eine Reaktion gefordert - und die Gummersbacher lieferten gegen den Favoriten zunächst.

Zwar gelang dem SCM der bessere Start ins Spiel, die Gäste führten früh mit 3:1 (6. Spielminute) und 5:3 (8.), doch Gummersbach kämpfte sich in die Partie. Nach einer knappen Viertelstunde gelang den Gastgebern erstmals der Ausgleich - der in der ersten Halbzeit auffällige Teitur Örn Einarsson traf in Abwesenheit des nach wie vor verletzten Ole Pregler zum 7:7. Noch vor der Halbzeitpause traf VfL-Kapitän Julian Köster gar erstmals zur Führung für Gummersbach - 13:12.

In der ausgeglichenen und intensiven Partie war der VfL absolut ebenbürtig. Nach einem Fehlwurf von Magdeburgs Magnus Saugstrup schlug Rückraumspieler Schluroff Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zu und stellte auf 15:15. Die Zuschauer bejubelten den Last-Second-Treffer lautstark, die Stimmung in der Schwalbe-Arena war gegen den Titelkandidaten bestens.