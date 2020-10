Der TBV kam schlecht ins Spiel und lag bereits nach sieben Minuten mit 2:5 zurück, woraufhin Kehrmann eine erste Auszeit nahm. Die zeigte Wirkung, denn die Gäste kamen sofort besser rein und verkürzten auf 5:6 (10.). Torhüter Peter Johannesson trug mit einigen starken Paraden zur Aufholjagd bei. Nach dem Ausgleichstreffer von Tim Suton zum 8:8 (16.) nahm auch Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer die erste Auszeit.

Jonathan Carlsbogard brachte den TBV direkt im Anschluss zum ersten Mal in Führung, die nach und nach ausgebaut wurde. In einer torreichen ersten Halbzeit ließen die Gäste erst kurz vor der Pause etwas nach und Göppingen verkürzte auf 15:17.

Nach der Pause legte Lemgo Lippe mit einem 4:0-Lauf los und baute die Führung schnell wieder auf 21:15 (35.) aus. So ging es aber nicht weiter. Göppingen kämpfte sich zurück und kam nach fünf Treffern in Serie in der 50. Minute zum 23:23-Ausgleich. In einer dramatichen Schlussphase ging der TBV immer wieder in Führung, kassierte aber immer umgehend den Ausgleich. Sutons Führungsstor zum 28:27 glich Göppingens Marcel Schiller 23 Sekunden vor Schluss per 7-Meter aus. Nach einer Auszeit verpasste Lemgo mit der Sirene das Siegtor.