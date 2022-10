Am Dienstagabend (04.10.2022) gewannen die Ostwestfalen auf heimischer Platte eine torreiche Partie mit 33:31 (18:15) gegen den Konkurrenten aus der Handball-Bundesliga (HBL). Nach dem 28:24 im Hinspiel für FA Göppingen war die Hypothek für Lemgo trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung zu groß, so dass die Lipper in der 2. Qualifikationsrunde ausschieden.