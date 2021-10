Die Ostwestfalen wussten das auszunutzen. Konsequent verwertete Lemgo in der Anfangsphase seine Angriffe. Über 4:3 und 9:5 führten die Gäste nach 22 Minuten mit fünf Toren Differenz (11:6). Doch dann schlichen sich Unkonzentriertheiten in die Abschlüsse des TBV ein, zudem vergaben die Ostwestfalen durch Bjarki Mar Elisson und Lukas Zerbe zwei Siebenmeter. So gelang es Nantes, in den folgenden vier Minuten auf 9:11 heranzukommen. Bei besserer Chancenverwertung hätte am Ende der ersten Hälfte mehr als "nur" ein 12:10-Vorsprung zu Buche stehen können.

Schwächephase kurz nach der Pause

Und so kam es, wie es kommen musste. Nur 4 Minuten brauchten die Franzosen in der zweiten Hälfte, um mit 14:12 in Front zu gehen. Die defensive Ordnung des ersten Abschnitts war in dieser Phase nicht mehr zu sehen. Trainer Florian Kehrmann reagierte mit einer Auszeit - und fand offnebar die richtigen Worte. Danach hatten sich seine Spieler wieder gefangen, und es gelang, einen 24:19-Vorsprung herauszuspielen.

Doch in der Folge zeigten sich die Lemgoer in der Offensive häufig zu ungeduldig und vergab seine Möglichkeiten zu fahrig. Bis drei Minuten vor dem Ende war Nantes auf 24:26 herangekommen. Doch als Zerbe 90 Sekunden vor Ende auf 28:25 erhöhte, war klar, dass die Ostwestfalen mit einem Erfolg nach Hause fahren würden. Am Ende stand ein 28:27-Sieg dank einer starken Leistung gegen allerdings enttäuschende Franzosen.

Damit feiern die Ostwestfalen nach der unglücklichen Niederlage gegen Benfica Lissabon vom ersten Spieltag den ersten Sieg in der European League. Jonathan Carlsbogard (7) und Lukas Zerbe (6) warfen auf TBV-Seite die meisten Tore.