Das 22:21 (11:11) war aber bis zur letzten Sekunde gefährdet, doch mit einer enormen Energieleistung und auch etwas Glück retteten die Deutschen den Erfolg über die Zeit. Mit nun 7:1 Punkten auf dem Konto kann sich das DHB-Team im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Spanien am Mittwoch (23.01.19/ab 20.15 Uhr live im Ersten und bei sportschau.de) nun sogar eine Niederlage erlauben und steht dennoch in den Top-Vier.

"Unheimlich stolz"

"Das war heute eine ganz harte Prüfung" , sagte Bundestrainer Christian Propkop kurz nach der Schlusssirene erleichtert. "so eine Drucksituation zu bestehen, darauf bin ich unheimlich stolz." Torhüter Andreas Wolff stellte Rückraumspieler Fabian Wiede heraus: "Fabi hat ein unglaubliches Spiel gemacht, er hat wahnsinnig gespielt." Sechs Abschlüsse hatte der Berliner am Ende - alle sechs waren drin.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland gegen Kroatien - Die fünf besten Szenen | Sportschau | 21.01.2019 | 02:18 Min. | Verfügbar bis 21.01.2020 | Das Erste

Gegner am Freitag in Hamburg wird Dänemark, Schweden oder Norwegen sein. Auch die Franzosen stehen durch den Sieg der deutschen Mannschaft bereits als Halbfinalist fest. "Wenn man im Halbfinale ist, will man auch ins Finale und dann den Pokal hochstemmen" , sagte Wiede.

Strobel schwer am Knie verletzt

Die Partie hatte hoch emotional auf beiden Seiten begonnen - mit jeweils herausragenden Torhütern und Defensivreihen. Kroatien hatte den etwas besseren Start, doch mit seinem dritten Tor zum 6:6 schaffte Wiede nach einer knappen Viertelstunde erstmals den Ausgleich.

Ganz bitter: Zu diesem Zeitpunkt hatte das DHB-Team bereits einen seiner absoluten Führungsspieler verloren. Martin Strobel hatte sich ohne Gegnereinwirkung in der neunten Minute das Knie verdreht, und noch während der ersten Hälfte bestätigte der Verband einen "Innenbandriss sowie den Verband auf Kreuzbandriss" , was gleichbedeutend mit dem Turnier-Aus für den Spielmacher von Zweitligist Balingen-Weilstetten ist.

Die Deutschen behielten dennoch ihren Fokus und rissen immer wieder die mit 19.250 Zuschauern ausverkaufte Kölnarena mit. Nach 20 Minuten schaffte Hendrik Pekeler zum 8:7 erstmals die Führung, wenig später eroberte der überragende Abwehrchef Patrick Wiencek hinten den Ball und traf zum 10:8 ins leere Tor.

Pekeler und Groetzki früh rot-gefährdet

Doch bis zur Pause kämpften sich die von ihrer Überraschungs-Pleite gegen Brasilien bestens erholten Kroaten zurück ins Match. Deutschland musste neben dem Ausgleich zum 11:11 auch noch verkraften, dass Pekeler nach einem harten Foul an Domagoj Duvnjak und Patrick Groetzki nach einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter jeweils bereits ihre zweite Zeitstrafe kassiert hatten - die dritte zieht automatisch die Rote Karte nach sich.

Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang extrem spannend und intensiv. Doch so langsam machte sich der Kräfteverschleiß bei Kroatien bemerkbar, die nach ihrem ersten Gruppenspiel im Gegensatz zu Deutschland keinen Ruhetag hatten. Vor allem der erst für Franz Semper nachnominierte Kai Häfner drehte nun auf, er sorgte mit Jannik Kohlbacher und erneut Wiede nach 45 Minuten erstmals für eine Drei-Tore-Führung: 18:15.

Zehn Minuten ohne Tor

Statt dann allerdings in einer Phase, in der sich bei den Kroaten auch die technischen Fehler häuften und Wolff auf allerhöchstem Niveau agierte, die Entscheidung herbeizuführen, strauchelten die Deutschen. Eine Chance nach der anderen wurde verballert, Kroatien-Keeper Marin Sego lief zu Höchstform auf. Fast zehn Minuten lang gelang dem DHB-Team kein Tor mehr, Kroatien holte auf und ging sogar mit 19:18 in Führung, ehe Wiede fünf Minuten vor Schluss wieder ausglich.

Eine Parade von Wolff gegen Duvnjak zwei Minuten vor Schluss brachte Deutschland letztlich auf die Siegerstraße, Pekeler mit einem Tempogegenstoß und Kapitän Uwe Gensheimer warfen am Ende die entscheidenden Tore. Kroatien haderte noch mit den Schiedsrichtern, in der Tat war kurz vor Schluss ein Stürmerfoul an Kohlbacher sehr zweifelhaft.

Cervar fühlt sich "betrogen"

Coach Lino Cervar sprach den Ärger seines Landes offen aus: "Die Schiedsrichter haben ihren Job nicht gut gemacht. Unser Team hatte heute nicht die gleichen Chancen wie Deutschland. Das ist die dritte WM, bei der wir um unsere Chance betrogen wurden."

Bei abgelaufener Uhr gab es dann noch einen Freiwurf für den Weltmeister von 2003, doch als Wolff den über die Latte lenkte, war der Jubel in Köln grenzenlos.