Bietigheims Patrick Renschler (r.) setzt sich gegen drei Gummersbacher Spieler durch.

Nach der Pause unterlief den Gummersbachern ein Fehlstart: Sie kassierten zwei schnelle Gegentore - das bedeutete den ersten Drei-Tore-Rückstand der Partie - und scheiterten im Angriff dreimal am guten Bietigheim-Keeper Domenico Ebner.

Dann musste VfL-Keeper Lichtlein wegen Meckerns für zwei Minuten von der Platte, kurz nachdem er einen weiteren Siebenmeter gehalten hatte. Da zuvor schon Alexander Becker eine Zeitstrafe kassiert hatte, hatte Bietigheim leichtes Spiel, in doppelter Überzahl zum 17:13 zu treffen (34.).

VfL-Aufholjagd in der Schlussphase

Gummersbach gab aber nicht auf: In der letzten Viertelstunde legten die Oberbergischen eine Aufholjagd hin. Kreisläufer Moritz Preuss traf in der 51. Minute zum 21:22. Stanislav Zhukov tankte sich auf der linken Seite durch und glich aus. In der 54. Minute erzielte Pouya Norouzi aus der Mitteldistanz das 23:22 für Gummersbach - die erste VfL-Führung des Spiels nach zwischenzeitlichem Vier-Tore-Rückstand.

Gummersbach legte in einem offenen Schlagabtausch Tore vor, Bietigheim ließ sich nicht abschütteln, Routinier Michael Kraus erzielte in der Schlussphase zwei Tore für die Gastgeber, so auch zum 25:25 (59.). Beide Teams verpassten danach jeweils das Siegtor.

Entscheidung fällt in Ludwigshafen

Nach der Schlusssirene blickte der Gummersbacher Tross gebannt nach Ludwigshafen, wo die Gastgeber noch 31:30 gewannen und damit das Remis in Bietigheim zum eigenen Klassenerhalt nutzten. In Bietigheim flossen indes Tränen.