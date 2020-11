Wie schon zu Beginn erwischten die Zebras aber auch in Durchgang zwei den besseren Start. Dank ihres frischen Torhüters Dario Quenstedt war der alte Vier-Treffer-Vorteil schnell wieder hergestellt (41.). Die Hausherren gaben sich zwar nicht auf und kämpften sich wieder auf zwei Tore heran (46.), doch dann schwanden ihnen mehr und mehr die Kräfte. So konnte sich der Favorit Mitte der zweiten Halbzeit schließlich vorentscheidend absetzen und brachte den Vorsprung letztlich sicher über die Zeit.

Niclas Ekberg war bei den Zebras mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze. Bester Werfer bei den Platzherren war Jeffrey Boomhouwer, der sechsmal traf.

Endet gegen Berlin die Sieglos-Serie?

Der Bergische HC bekommt es am kommenden Samstag - erneut im Düsseldorfer ISS-Dome - mit den Füchsen Berlin zu tun. Da will das Team von Trainer Sebastian Hinze nach nun vier sieglosen Spielen in Serie endlich wieder jubeln.