Beim 25:25 (13:13) am Sonntagabend (10.10.2021) überragte BHC-Torhüter Tomas Mrkva mit mehreren starken Paraden, hielt seine Bergischen so im Spiel und ermöglichte damit maßgeblich, dass David Schmidt in letzter Sekunde noch zum Ausgleich treffen konnte. Top-Werfer des BHC war Linus Arnesson (5 Tore), bei Mannheim Juri Knorr (7).