Der erste Durchgang war lange sehr ausgeglichen. Erst nach 18 Minuten konnte sich Wetzlar ersmals eine Zwei-Tore-Führung (10:8) herausspielen. Bis zum Pausenpfiff kämpften sich die Hausherren jedoch zurück. Ein Siebenmeter von Jeffrey Boomhouwer brachte den 13:13-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel ging Wetzlar erneut umgehend mit zwei Toren in Führung (15:13/32.). Der BHC blieb aber dran, ohne jedoch ausgleichen zu können. Stattdessen zogen die Gäste in der 44. Minute mit 19:16 davon, weil sich die Gastgeber zahlreiche unnötige Ballverluste leisteten. Nachdem die Hessen zwischenzeitlich mit vier Toren vorne lagen, kam der BHC in der Schlussphase noch einmal auf 20:21 (59.) heran.

Arnor Thor Gunnarsson hatte in den Schlusssekunden noch die Chance, per Siebenmeter auszugleichen, scheiterte jedoch an HSG-Schlussmann Tibor Ivanisevic. Stattdessen machte Wetzlar mit dem 22:20 alles klar. Fabian Gutbrod war mit vier Treffern bester Schütze beim BHC.