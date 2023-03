Spiel auf Augenhöhe

Beide Mannschaften begegneten vor sich 2.061 Zuschauern in der Anfangsphase auf Augenhöhe, was sich im Spielstand widerspiegelte. Nach einem Beginn mit wenigen Treffern steigerten sich die Offensiven beider Teams. Es dauerte bis zur 20. Minute, bis sich mit dem Bergischen HC erstmals ein Team erstmals leicht absetzen konnte (10:7). Aber die Gäste kamen umgehend zurück und drehten durch einen 4:0-Lauf den Rückstand in eine 11:10-Führung (23.), woraufhin BHC-Trainer Jamal Naji erstmal eine Auszeit nahm.

Minden führte in der Folgezeit zwischenzeitlich trotz schwächerer Wurfquote und mehr Strafzeiten selbst mit zwei Toren Differenz, musste kurz vor dem Pausenpfiff aber den Treffer zum 14:14 durch Tom Kare Nikolaisen hinnehmen.

Auch nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst ausgeglichen. Wie schon im ersten Durchgang zeigte Minden Qualitäten in Unterzahl. Nach einer Zeitstrafe für Niclas Pieczkowski entschied GWD die folgenden zwei Minuten mit einem Spieler weniger mit 2:0 für sich (18:16/37.). Die Ostwestfalen hatten die Partie nun gut im Griff und erhöhten in der 42. Minute auf 22:18.

BHC entscheidet Schlussphase für sich

Bei Minden wusste unter anderem Eigengewächs Fynn Lukas Hermeling zu überzeugen. In seinem dritten Bundesligaspiel trat der 20-Jährige mit viel Selbstvertrauen auf und steuerte wichtige fünf Tore bei. In der 48. Minute kam der BHC wieder bis auf ein Tor heran (25:26). Nationalspieler Lukas Stutzke glich für den BHC in Überzahl zum 26:26 aus (50.). GWD-Torhüter Malte Semisch hielt sein Team mit wichtigen Paraden im Spiel und verhinderte einen Rückstand.

Mit einem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Schlussphase. Knapp vier Minuten vor dem Ende brachte Peter Johannesson den BHC mit 31:30 in Führung. Nach Toren von Alexander Weck und Djibril M'Bengue gleich Tomas Urban für Minden aus (32:32/59.). Mindens Besard Hakaj sah kurz vor dem Ende die Rote Karte und Noah Beyer verwandelte den folgenden Siebenmeter und machte kurz darauf mit dem 34:32 alles klar für die Hausherren.

Beyer war mit neun Treffern am Ende auch der beste Torschütze des Abends, gefolgt von Stutzke (7) und Mindens Korte (6).

Gummersbach siegt deutlich gegen Melsungen

Wesentlich deutlicher gewann der VfL Gummersbach sein Spiel gegen die MT Melsungen (31:23) und rangiert nun auf Platz neun. Der VfL kam sehr gut ins Spiel und führte schnell mit 4:1 (6.). Dieser Vorsprung gab den Oberbergischen Sicherheit und sie bauten ihre Führung weiter aus. Mitte der ersten Hälfte lag der VfL mit 11:5 und zur Pause mit 18:11 in Führung. Mit Lukas Blohme, Stepan Zeman und Ole Pregler kamen in den ersten 30 Minuten drei Spieler auf je vier Tore.

In der zweiten Hälfte fand Melsungen nicht mehr zurück ins Spiel und Gummersbach fuhr am Ende einen souveränen 31:23-Sieg ein. Bester Torschütze war Zeman mit sieben Treffern.