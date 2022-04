TuS N-Lübbecke verliert Kellerduell in Balingen

Der TuS musste ohne Dominik Ebner, Jan-Eric Speckmann, Florian Baumgärtner und Rennosuke Tokuda auskommen. Luka Mrakovcic war nach ausgeheilter Schulterverletzung ebenso wieder dabei wie Tom Wolf und Tin Kontrec, die ihre Quarantäne beenden konnten. Das Hinspiel hatte N-Lübbecke mit 33:27 für sich entschieden.

Vorentscheidung kurz vor der Pause

Die Partie begann schwer umkämpft und nicht annähernd so torreich wie das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Der TuS verlor Mrakovcic früh durch eine Rote Karte (9.), nachdem er seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht erwischt hatte. Dadurch verschärfte sich der personelle Engpass der Gäste auf der rechten Seite zusätzlich, nachdem Makrovcic dort bereits als Not-Besetzung ausgeholfen hatte. Eigengewächs Marvin Munduz bekam deshalb früh seine Chance und fügte sich sofort mit dem Tor zum 3:3 ein (10.).

Mitte der ersten Hälfte ging der TuS erstmals in Führung (5:4/16.) und baute den Vorsprung mit einem Treffer von Lutz Heiny noch um ein weiteres Tor aus. Tom Skroblien zeigte kurz darauf ungewohnte Schwächen von der Sieben-Meter-Linie und scheiterte an Balingens Torhüter Marius Ruminsky. Nach einer weiteren Strafe gegen Tin Kontrec kamen die Hausherren in Überzahl zum Ausgleich (6:6/22.) und gingen wenig später erstmals selbst mit zwei Toren in Führung (8:6/24.). Der TuS hatte in der Schlussphase große Schwierigkeiten in der Offensive. Auch in Überzahl scheiterten sie immer wieder an Ruminsky und lagen zur Pause bereits mit 7:11 zurück.

HBW gibt Führung nicht mehr aus der Hand

Nach dem Seitenwechsel war die Partie wesentlich torreicher, der Vorsprung der Hausherren hielt aber. Nach zehn Minuten führte die HBW mit 16:12. N-Lübbecke wies nun auch eine verbesserte Treffsicherheit auf, konnte den Rückstand aber nicht verkleinern, auch weil Balingen nach der Pause nahezu jeden Angriff mit einem Treffer abschloss.

In der Schlussphase kam der TuS aber noch einmal bis auf zwei Tore heran (19:21) und schöpfte neue Hoffnung, bis Skroblien seinen zweiten Siebenmeter des Abends verwarf und die HBW wieder auf fünf Tore davon zog (24:19/57.). Damit war die Partie entschieden. Bester Torschütze der Partie war Skroblien mit acht Treffern.

Für den TuS geht es am 1. Mai (16.05 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen weiter.