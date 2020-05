Sigurdssons große Pläne mit dem VfL Gummersbach

Als die Nachricht am späten Sonntagabend (03.05.2020) verbreitet wurde, dass der VfL Gummersbach einen neuen Trainer gefunden hatte, stand das Handy von Gudjon Valur Sigurdsson nicht mehr still. Zahlreiche Kollegen, ehemalige Mitspieler und Freunde Sigurdssons gratulierten ihm und freuten sich über seinen neuen Job. "Das hat mich sehr gefreut und gerührt" , sagt Sigurdsson im Gespräch mit WDR.de.

Pläne wegen Corona geändert

Kam die Meldung für den einen oder anderen Weggefährten überraschend, so hatte Sigurdsson selbst bereits einen längeren Entscheidungsprozess hinter sich. Nach der Handball-EM im Januar habe er sich gemeinsam mit seinem Berater Gedanken gemacht, wie es in der einzigartigen Karriere des isländischen Ausnahme-Handballers weitergehen könnte.

" Ich hatte fest vor weiterzuspielen und noch mindestens eine Saison dranzuhängen", sagt der Modellathlet, der im August seinen 41. Geburtstag feiert, allerdings nach wie vor im Körper einen 20-Jährigen zu stecken scheint. Mittenhinein in die Überlegungen sei dann die Coronakrise gekommen und der Gedanke an das Ende der aktiven Laufbahn.

"Sehr reizvolle Aufgabe"

Als sich dann wenig später Christoph Schinder, der Geschäftsführer des VfL Gummersbach, bei ihm meldete und fragte, ober er sich vorstellen könne, den VfL als Trainer zu übernehmen , war die Entscheidung schnell gefallen. "Ich war sehr dankbar. Das ist eine unheimlich reizvolle Aufgabe" , so Sigurdsson.

An der Seite von Gudmundur Gudmundsson

Dass seine erste Trainerstation gleich bei einem großen deutschen deutschen Traditionsverein startet, sieht Sigurdsson als große Herausforderung. Die fehlende Erfahrung als Trainer sei kein Problem. Schließlich habe er in 25 Jahren als Handball- Profi mit vielen Größen der Branche zusammenarbeiten und von jedem etwas mitnehmen können. Stellvertretend nennt er seinen Landsmann und aktuellen Bundestrainer Alfred Gislason, Xavi Pasqual vom FC Barcelona oder den ehemaligen isländischen Nationaltrainer Gudmundur Gudmundsson sowie den Schweden Magnus Andersson und den Weißrussen Juri Schewtsow.

Einst mit dem VfL in der Champions League

Mit Gislason arbeitete Sigurdsson sogar sehr erfolgreich in Gummersbach zusammen - das ist allerdings eine Weile her. 2006 und 2007 erreichten Trainer und Spieler gemeinsam die Champions League mit dem VfL.

Im Trikot des VfL im Jahr 2006

Von der Königsklasse träumt der einstige Rekordmeister mehr denn je. Derzeit steckt er in der 2. Bundesliga fest und hofft auf bessere Zeiten - mit Gudjon Valur Sigurdsson. So schnell wie möglich will dieser mit Gummersbach zurück in die 1. Bundesliga, wo der Verein mit seiner Tradition, seinem Umfeld und den Fans laut Sigurdsson unbedingt hingehöre. Dass der ruhmreiche Klub finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist, beschäftigt ihn dabei nur am Rande. "Ich will mich um das Sportliche konzentrieren, um alles andere wird sich die Geschäftsführung kümmern" , sagt der Isländer

Zwischenstopp Island

Loslegen würde er lieber heute als morgen, doch noch muss sich der Familienvater begnügen. Im Moment weilt er mit seiner Frau und den drei Kindern (7, 17 und 21 Jahre alt) in seiner Heimat Island. Dorthin war die Famile zurückgekehrt, nachdem in Frankreich, wo Sigurdsson für Paris St. Germain spielte, die Saison abgebrochen wurde. Die nächsten Etappen stehen aber fest: Wohnung in Paris auflösen und nach Gummersbach umziehen.

"Ich hoffe, dass wir noch im Mai oder im Juni mit dem Training loslegen können", sagt der neue VfL-Coach. Wer dann an seiner Seite als Assistent arbeiten wird, wollte Sigurdsson noch nicht preisgeben, obwohl er schon einen festen Kandidaten im Auge habe. Nicht nur darauf blickt man in Gummersbach mit großer Spannung.

Stand: 04.05.2020, 13:10