THW Kiel schickt Tusem Essen zurück in die zweite Liga

Tusem hat bei nur noch fünf Spielen elf Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 16. Der frühere Europacup-Sieger aus Essen war erst im vergangenen Sommer nach sieben Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt.

Die Essener stellten in Noah Becker (8 Tore) zwar den besten Werfer der Partie, waren in Kiel ansonsten aber in allen Belangen unterlegen und lagen zur Pause bereits mit sieben Treffern im Rückstand. Für die Kieler trafen Domagoj Duvnjak, Sander Sagosen und Sven Ehrig jeweils sechs Mal.