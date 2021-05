Vier NRW -Klubs traten am Vatertag in der Handball-Bundesliga an. Einzig der TBV Lemgo Lippe konnte gewinnen, GWD Minden zeigte aber eine starke Mentalität, die immerhin mit einem Punkt belohnt wurde. Die Spiele im Überblick.

Frisch-Auf Göppingen gegen TuSEM Essen 35:27 (17:13)

TuSEM Essen nähert sich mit großen Schritten dem Abstieg in die zweite Liga. Am Donnerstagabend unterlag das Team von Trainer Jamal Naji Frisch-Auf Göppingen in gegnerischer Halle mit 27:35. Nach 30 Spieltagen bleibt Essen damit Vorletzter in der Handball-Bundesliga und hat acht Partien vor Schluss einen Rückstand von neun Zählern auf die rettenden Plätzen.

Die besten Essnener Torschütze waren Rechtaußen Dimitri Ignatow und Linksaußen Noah Beyer mit jeweils fünf Toren. Bei den Gastgebern erzielte der Top-Torjäger der Liga, Marcel Schiller, 13 Treffer.