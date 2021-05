Die Gäste hielten in der Anfangsphase gut mit, mussten Wetzlar nach zehn Minuten aber erstmals auf drei Tore ziehen lassen (4:7). Insbesondere Lenny Rubin bekam der BHC nur schwer in den Griff. Der Rückraumspieler erzielte fünf Treffer im ersten Durchgang und trug so maßgeblich zur 14:10-Führung für die HSG zur Pause bei.

Nach dem Seitenwechsel vergrößerte Wetzlar den Vorsprung noch und lag nach 38 Minuten bereits mit acht Toren in Führung. Der BHC kam nicht mehr zurück in die Partie und verlor das Spiel am Ende deutlich.

Minden ohne Chance gegen Magdeburg

Im ersten Spiel des Abends musste sich GWD Minden nach einer schwachen zweiten Hälfte klar mit 25:35 (15:16) geschlagen geben. Bis zur 36. Minute war die Partie ausgeglichen, dann zog Magdeburg mit einem 6:1-Lauf auf 26:20 davon und baute den Vorsprung bis zum Schlusspfiff sukzessive aus. Bester Mindener Torschütze war Kevin Gulliksen mit sieben Treffern.

Für Minden war es die zweite Niederlage in Folge. Als Tabellen-15. ist GWD mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge noch nicht gerettet.