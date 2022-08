Gleich im ersten Spiel wartet eine Mammutaufgabe auf den Neuling: Am Sonntag (04.09.22) geht es zum Deutschen Meister SC Magdeburg (14 Uhr). Doch das ist Geschäftsführer Thomas Lammers gar nicht so unrecht: " Da freuen wir uns drauf ", sagt der Ex-Spieler des Klubs im Gespräch mit dem WDR. " Die Jungs können befreit aufspielen und sollen das genießen" so Lammers.